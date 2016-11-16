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В Самаре пройдет общегородская ярмарка вакансий

21 июня в самарском «Дворце торжеств» состоится общегородская ярмарка вакансий. 1000 вакансий предложат 50 предприятий различных сфер деятельности.

Все желающие смогут получить индивидуальные консультации:

- об эффективных способах поиска работы;

- об участии в специальных программах по самозанятости и временной занятости;

- о возможности бесплатного профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации.

Также специалисты Центра занятости населения Самары помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства из общегородской базы - 12 тыс. вакансий.

По вопросам охраны труда и техники безопасности проконсультируют представители горадминистрации, по вопросам пенсионного и социального обеспечения - представители Пенсионного Фонда РФ.

Ярмарка будет работать c 11:00 до 14:00.

Адрес: пр. Кирова, 145.

Теги: ярмарка вакансий

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