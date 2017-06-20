20 июня 2017, 09:19

В Тольятти жить безопаснее, чем в Самаре

Тольятти – на 49-м месте по безопасности в сотне российских городов. Самара заняла 82-е место. Рейтинг составили специалисты Domofond.ru. Россиянам предлагалось оценить, насколько они согласны с высказыванием «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по 10-балльной шкале.

За год тольяттинцы стали ощущать себя в большей безопасности – город поднялся по этому показателю на 8 пунктов. Жители Самары посчитали, что все в городе осталось на прошлогоднем уровне.

Возглавляет сотню безопасных городов России Грозный (8,7 балла).

В десятке лидеров, как и год назад, нет городов-миллионников. В крупных городах уровень безопасности часто зависит от района, а это влияет на общегородской показатель. Москва с прошлого года поднялась в рейтинге на 8 позиций на 31 место (6,9 балла). Санкт-Петербург прибавл 7 пунктов ( 6,7 балла) и занял 42 место.

Наименее безопасным городом России стал город Шахты в Ростовской области. Так, в своем отзыве один из горожан отметил, что ему «далеко идти до дома, а в районе бегают собаки и нападают на людей». Другой житель жалуется на слабо освещенные улицы, старые деревья и отсутствие крышек на канализационных люках. Год назад Шахты занимали 99 место, а в этом году поменялся местами с Волгоградом.

Теги: Domofond.ru, рейтинг безопасности городов, Самара, тольятти

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