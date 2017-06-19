Последнего замглавы Тольятти нашли в Сызрани
Замглавы администрации Сызрани-руководитель комитета по строительству и архитектуре Виктор Андреянов переехал в Тольятти. 16 июня.
Андреянов займет должность замглавы Тольятти по имуществу и градостроительству, сообщает пресс-служба администрации Сызрани.
На сайте администрации Тольятти это последняя вакантная должность зама главы. В начале июня глава Тольятти Сергей Анташев назачал своего первого зама – Николая Ладыку, а также троих глав районов города. На прошлой неделе Анташев определился с кандидатурой зама по социальным вопросам.
Теги: сызрань, тольятти, андреянов
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