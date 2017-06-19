19 июня 2017, 17:03

Последнего замглавы Тольятти нашли в Сызрани

Замглавы администрации Сызрани-руководитель комитета по строительству и архитектуре Виктор Андреянов переехал в Тольятти. 16 июня.

Андреянов займет должность замглавы Тольятти по имуществу и градостроительству, сообщает пресс-служба администрации Сызрани.

На сайте администрации Тольятти это последняя вакантная должность зама главы. В начале июня глава Тольятти Сергей Анташев назачал своего первого зама – Николая Ладыку, а также троих глав районов города. На прошлой неделе Анташев определился с кандидатурой зама по социальным вопросам.

Теги: сызрань, тольятти, андреянов

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