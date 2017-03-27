Сегодня, 16:37
В Тольятти сменит график троллейбус №7
Администрация Тольятти сообщила об изменении расписания троллейбуса №7 с 23 июня.
В Тольятти сменит график троллейбус №7
Администрация Тольятти сообщила об изменении расписания троллейбуса №7 с 23 июня.
По новому графику будут ходить троллейбусы, следующие до Портпоселка. Последний рейс перенесен на более позднее время: в 18:50 троллейбус отходит от остановки «Речной вокзал», а в 20:02 — от «Зоны отдыха».
Теги: график
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
Новости по теме
|
9 июня 2017, 13:49
5 лет развития Самарской области
Комментариев: 0
|Как будет работать самарская таможня на майских праздниках
2 мая 2017, 17:55
|В Самаре началась акция "Чистый город"
6 апреля 2017, 17:49
|График театральных автобусов на апрель
30 марта 2017, 17:46
|Проект самарского стадиона упростили, чтобы успеть к ЧМ
27 марта 2017, 09:05
Общество, свежие новости
|Скончался артист "СамАрта" Алексей Симкович
Сегодня, 17:42
|Сотни домов на севере Самары останутся без воды 20 июня
Сегодня, 17:30
|5 пляжей в Самаре соответствуют нормам
Сегодня, 17:11
|Появились новые виды мошенничества с банковскими картами
Сегодня, 16:53
|С июля могут запретить торговлю алкоголем возле детской больницы №2 и санатория «Самарский»
Сегодня, 16:22