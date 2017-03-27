Сегодня, 16:37

В Тольятти сменит график троллейбус №7

Администрация Тольятти сообщила об изменении расписания троллейбуса №7 с 23 июня.



По новому графику будут ходить троллейбусы, следующие до Портпоселка. Последний рейс перенесен на более позднее время: в 18:50 троллейбус отходит от остановки «Речной вокзал», а в 20:02 — от «Зоны отдыха».

Теги: график

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