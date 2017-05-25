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С июля могут запретить торговлю алкоголем возле детской больницы №2 и санатория «Самарский»

Администрация Самары планирует с июля ввести запрет на розничную продажу алкоголя еще на двух территориях. Возле детской городской больницы №2 (3 просека, 150) и возле санатория «Самарский» (Барбошина поляна, линия 5, дом 4). Об этом говорится в проекте постановления администрации.

Пока власти изучают два вопроса: как отразится запрет на торговлю спиртным возле учреждений здравоохранения на размерах налоговых отчислений в бюджет и как он повлияет на субъекты малого и среднего бизнеса, которые этим спиртным торгуют.

Теги: спиртное, запрет, торговля, санаторий самарский, детская горбольница№2

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