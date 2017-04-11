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Таможню в ОЭЗ "Тольятти" построит ООО "Вист"

АО «Особая экономическая зона «Тольятти» выбрала подрядчика, который построит «под ключ» 13 объектов таможенной инфраструктуры. Торги проходили в форме закупки у единственного поставщика. Победителем стало ООО «Вист». Компания сделает работу за начальную цену контракта – 502,5 млн рублей. Сдать объекты подрядчик должен через 637 дней после заключения контракта.

В 2015 г. руководство ОЭЗ «Тольятти» заявляло, что строительство таможенной инфраструктуры обойдется в 1 млрд рублей.

Первый раз аукцион по поиску подрядчика ОЭЗ уже объявляла в октябре 2016 г. Начальная стоимость тогда была меньше - 455,2 млн рублей.

В мае этого года ОЭЗ «Тольятти» объявила повторный аукцион по поиску подрядчика.

В ОЭЗ планируется построить здание управления таможни (площадь застройки – 867 кв. м), автомобильный контрольно-пропускной пункт (1 278 кв. м), контрольно-пропускной пункт (КПП), предназначенный для ввоза (вывоза) строительных материалов и строительной техники (15,9 кв. м), 2 КПП для физических лиц (по 96 кв. м), бокс досмотра (798,3 кв. м) с площадками для обслуживания (43,55 кв. м), досмотровую площадку для автотранспорта (262,5 кв. м), котельную, дымовую трубу, фундаменты, площадку для слива топлива, дизельную электростанцию (мощность в резервном режиме – 110 кВА (88 кВт), трансформаторную подстанцию, а также наружные сети газоснабжения, водоснабжения и канализации, комплексной системы безопасности, связи, электрические сети, системы радиационного и весового контроля, тепловые сети, наружное освещение.

Кроме того, комплекс включит в себя открытую стоянку на 100 машин с ограждением, наружными сетями водоснабжения и канализации, железобетонными лотками и освещением. Подрядчику также предстоит построить автодороги и тротуары около комплекса и выполнить озеленение и благоустройство территории.

Проект объектов таможенной инфраструктуры делало ОАО «Калининградпромпроект».

Деньги подрядчику заплатит ОЭЗ «Тольятти». Из собственных средств.

Теги: оэз тольятти, таможня, ооо вист

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