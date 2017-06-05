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Фонд капремонта Самарской области хочет занять еще 150 млн рублей

Некоммерческая организация «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» объявила второй аукцион по выбору банка, который откроет ей кредитную линию на 150 млн рублей. На 3, 5 года. Аукцион запалнирован на 10 июля.

Деньги Фонду нужны на капитальный ремонт «многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках реализации мероприятий по подготовке города Самара к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу». Об этом говорится в документации.

Занять Фонд готов под 11,25% годовых. По замыслу Фонда, проценты за пользование кредитом ему должны начислять ежемесячно на сумму фактического долга.

На обслуживание кредита Фонд готов потратить 36,563 млн рублей.

Погашать кредит Фонд планирует «за счет средств фонда капитального ремонта, в том числе, взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений в многоквартирном доме, пени, уплаченных собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, процентов, начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на счете, счетах регионального оператора, доходов, полученных от размещения средств фонда капитального ремонта, а также средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Самарской области».

Потенциальному кредитору Фонд обещает первое погашение кредита не менее чем через 8 месяцев с даты подписания контракта. Кроме того, погашать кредит Фонд собирается «любыми суммами в пределах срока действия контракта, без предварительного уведомления» самого банка.

Документы Фонда к этому аукциону подписаны 5 июня.

В этот день был объявлен другой аукцион. На те же цели – капремонт домов вдоль гостевых маршрутов к ЧМ – Фонд планировал занять 1,8 млрд рублей. На тот же срок – 3,5 года. Но под 13,9% годовых. На обслуживание этого кредита потребуется 438, 750 млн рублей, говорилось в документах. Источники погашения указывались те же - собственные средства, взносы, пени, проценты от квладов и деньги областного бюджета. Банк-кредитор планируется выбрать 29 июня.

Через три дня после объявления аукциона учредитель Фонда – минэнерго и ЖКХ Самарской области – пояснил, что на «возмещение процента по кредиту» деньги будет выделять бюджет Самарской области, а гасить кредит будут за счет граждан, у которых есть долги по взносам на капремонт. А платежи собственников на капремонт, сообщало Минэнерго, «пойдут исключительно на финансирование расходов по капитальному ремонту».

Также, уточняло министерство, кредитные деньги направят на капремонт фасадов и крыш 242 зданий, а также ремонт и утепление домов, расположенных в районе пересечений улиц Самарской, Галактионовской и Красноармейской.

На прошлой неделе губернская дума Самарской области сообщила о том, что в план ремонтов на этот год включили 32 дома в старой Самаре, которые надо обновить к ЧМ-2018. Деньги на них даст областной бюджет. Еще 104 дома, сообщала губдума, отремонтируют за счет «привлекаемых кредитных средств в размере 1 млрд рублей».

Теги: фонд капремонта, кредит, аукцион

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