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Главу департамента городского хозяйства Самары оштрафовали

В отношении руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары Вячеслава Коновалова возбуждено административное дело за нарушение сроков по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Мировой судья судебного участка № 28 Ленинского района назначил чиновнику штраф в 3 00 рублей.

"Указанная сумма подлежит оплате за счёт собственных средств правонарушителя", - отметила прокуратура города.

 

 

Теги: коновалов, прокуратура, штраф

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