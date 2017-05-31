Главу департамента городского хозяйства Самары оштрафовали
В отношении руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары Вячеслава Коновалова возбуждено административное дело за нарушение сроков по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Мировой судья судебного участка № 28 Ленинского района назначил чиновнику штраф в 3 00 рублей.
"Указанная сумма подлежит оплате за счёт собственных средств правонарушителя", - отметила прокуратура города.
Теги: коновалов, прокуратура, штраф
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