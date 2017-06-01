Сегодня, 14:52

Приставы лишили прав 5,6 тыс. водителей-должников

За 5 месяцев этого года судебные приставы Самарской области вынесли более 5,6 тыс. постановлений о временном ограничении должников в праве на вождения.

Сумма долга по этим делам составляет почти 332 млнрублей, и 227 млн рублей из них задолжали родители-алиментщики. Временно не могут водить 2,8 тыс. алиментщиков.

По закону ограничения на водительские права могут ввести за долги по алиментам, штрафам или иным взысканиям более 10 тыс. рублей.

Если нарушители сядут за руль, им грозят обязательные работы на срок до 50 часов или лишение водительского удостоверения на год.

Ограничение касается не только автотранспорта, но и воздушных судов, водного транспорта, мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов, трициклов.



Нельзя лишать водительских прав тех, для кого вождение автомобиля — источник средств к существованию или единственная возможность выехать от места жительства.

Теги: приставы, права

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.