Самарское ТТУ хочет занять 165 млн рублей
Муниципальное предприятие (МП) Самары «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) планирует 10 июля найти банк, который даст ему в кредит 165 млн рублей на 2 года.
Деньги предприятию нужны на пополнение оборотных средств.
ТТУ рассчитывает, что кредитную линию банк откроет ему под 19% годовых. При этом на обслуживание этого кредита предприятие потратит 32,633 млн рублей. Специально оговаривается, что ТТУ должно иметь право погасить кредит досрочно.
Расплачиваться с банком ТТУ будет деньгами государственных (муниципальных) унитарных предприятий.
Теги: тту самары, кредит
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