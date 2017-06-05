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Самарское ТТУ хочет занять 165 млн рублей

Муниципальное предприятие (МП) Самары «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) планирует 10 июля найти банк, который даст ему в кредит 165 млн рублей на 2 года.

Деньги предприятию нужны на пополнение оборотных средств.

ТТУ рассчитывает, что кредитную линию банк откроет ему под 19% годовых. При этом на обслуживание этого кредита предприятие потратит 32,633 млн рублей. Специально оговаривается, что ТТУ должно иметь право погасить кредит досрочно.

Расплачиваться с банком ТТУ будет деньгами государственных (муниципальных) унитарных предприятий.

Теги: тту самары, кредит

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