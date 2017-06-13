Сегодня, 13:08

В "Крылья Советов" перешел форвард "Енисея"

"Крылья Советов" заключили соглашение сроком на 2 года с форвардом Сергеем Самодиным. За самарский клуб Сергей будет играть под номером 22.

Как пишет пресс-служба самарской команды, в сезоне 2016/2017 Самодин выступал за клубы "Томь" и "Енисей" – в составе последней команды забил 10 голов в 12 играх. Ранее выступал за ЦСКА, "Шинник", "Мордовию" и украинские клубы. Является обладателем Кубка УЕФА в составе армейского клуба.

Напомним, ранее "Крылья" подписали еще 6 новичков, среди которых и сын главного тренера Михаил Тихонов.