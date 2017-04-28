Сегодня, 12:55

Tele2 снизила стоимость корпоративных тарифов для самарских предпринимателей

Tele2 обновила условия тарифной линейки для корпоративных клиентов. В Самарской области компания снизила абонентскую плату на тарифах «Альфа», «Бета» и «Гамма».

Анализ статистики и регулярная обратная связь от B2B-клиентов позволили Tele2 выявить наиболее востребованные и популярные услуги. Оператор скорректировал продуктовый портфель с учетом реального потребления услуг клиентами.

Компании Самарской области могут выбрать один из обновленных корпоративных тарифов Tele2 – «Альфу», «Бету» или «Гамму». Преимуществами бизнес-тарифов оператора являются выгодные условия в национальном роуминге: в поездках по России интернет-трафик расходуется из основного пакета, а все входящие звонки бесплатны.

Руководителям компаний Tele2 предлагает обновленный корпоративный тариф «Альфа»: он содержит максимальный объем минут, сообщений и интернет-трафика по выгодной цене. Абонентская плата на данном тарифе снизилась до 650 рублей в месяц. Предложение включает 15 Гб интернет-трафика, 2000 минут и 2000 SMS-сообщений на все номера России, а также безлимитное общение сотрудников внутри компании.

Тариф «Бета» предназначен для корпоративных клиентов, активно пользующихся голосовыми услугами и интернетом. Абонентская плата на обновленной «Бете» снизилась на 30% – месяц пользования тарифом теперь стоит 350 рублей на абонента. Пакет услуг включает 1000 минут, 1000 текстовых сообщений, безлимитные звонки внутри компании и 10 Гб интернет-трафика.

Абонентская плата на тарифном плане «Гамма» снизилась до 180 рублей в месяц. Предложение включает 500 минут и 500 SMS-сообщений на все номера России, 5 Гб интернет-трафика и безлимитные звонки внутри контракта.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2: «Обновление тарифной линейки для бизнес-сегмента – решение, продиктованное временем и требование рынка. С предыдущего запуска линейки тарифных планов для b2b-клиентов многое изменилось. Например, потребительское поведение пользователей, которые теперь в первую очередь смотрят на объем интернет-трафика, включенный в тариф, и все чаще используют интернет-сервисы для сообщений и голосовых вызовов. Проанализировав активность использования услуг, мы решили сделать бизнес-тарифы еще более сбалансированными по объему и выгодными. Таким образом, клиентам не придется переплачивать за услуги, и это позволит небольшой компании сэкономить сотни, а крупному бизнесу – тысячи рублей в месяц».

Более подробная информация о параметрах тарифов и условиях подключения указана на сайте tele2.ru.

Теги: Tele2

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