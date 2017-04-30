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Отрадненцам обещают сохранить все услуги реорганизуемого Центра соцобслуживания

С 1 июля отрадненский Центр социального обслуживания населения станет подразделением Территориального центра социального обслуживания, который располагается в Кинеле. "Смена статуса учреждения, по словам его руководителя Надежды Буйлиной, не отразится на получателях услуг центра. Сохранится социальное надомное обслуживание и работа отделения реабилитации", - заверила администрация Отрадного.

Останется прежним и число социальных работников центра. Сейчас в ЦСО работает 148 человек, из них 90 социальные работники, обслуживающие на дому.

Напомним, ради экономии правительство Самарской области реорганизует центры социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов. Об этом стало известно в апреле. Общий предельный штат 9 новых центров, функционал которых расширится, утверждены в количестве 3301 человек (в 2012 г. во всех центрах для пожилых Самарской области работало 8875 человек).

Отдельно работающие центры Чапаевска, Безенчукского, Пестравского, Хворостянского, Красноармейского и Приволжского районов Самарской области присоединят к центру социальной помощи семье и детям Юго-Западного округа.

После присоединения центр изменит свое название на «Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа». По распоряжению правительства, в комплексном центре будет трудоустроена максимум «351,25» штатная единица.

В комплексный центр Западного округа, который будут обслуживать 289,75 штатных бюджетников, войдут Сызранский центр обслуживания пожилых и инвалидов и центр помощи семье и детям Западного округа.

Центры для пожилых в Кинеле, Отрадном, Кинельском, Кинель-Черкасском и Богатовском районах объединят с центром помощи семье и детям Восточного округа. В комплексном центре этого округа будут открыты 377,5 вакансий.

В комплексный центр Центрального округа (370,5 единиц штата) войдут два тольяттинский центра – для пожилых и инвалидов, а также для семей и детей.

Теги: цсо, отрадный

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