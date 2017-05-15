Сегодня, 12:47

В Жигулевске изменил маршрут автобус 5Д и время – автобус №9

Сегодня в Жиулевске изменилась схема движения автобуса № 5 Д «Автовокзал-Дачи», сообщает горадминистрация. Добавились две остановки - «Детская поликлиника», «Школа №3» и далее по прежнему маршруту, минуя ул. Интернационалистов.

Кроме того, для «согласования движения с водным транспортом» изменилось время отправления автобуса № 9 «Жигулевск-Ширяево». Из Жигулевска автобус отправлется раньше на 15 минут - в 13.30.

Теги: жигулевск, автобусы

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