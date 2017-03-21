В Самарской области больше занимают денег «до зарплаты»
В Самарской области за пять месяцев на 2,2% уменьшился портфель займов на покупку потребительских кредитов в микрофинансовых учреждениях (МФУ). С 862 млн рублей на начало года до 843 млн рублей на 1 июня. Об этом сообщает Национальнео бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом на 21,7% вырос портфель кредитов «до зарплаты» - с 928 млн рублей на 1 января до 1, 129 млрд рублей на 1 июня.
Это общероссийская тенденция, отмечает НБКИ. В целом по России объем портфеля потребительских займов за 5 месяцев вырос на 6,4% (за январь-май 2016 г. – на 34,1%). Объме займов до зарплаты вырос в этом году на 23,1% (год назад – на 16,7%).
«Темпы роста портфеля микрофинансовых займов продолжают снижаться, прежде всего, за счет сегмента займов на покупку потребительских товаров,- говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Вкупе с ростом банковского необеспеченного кредитования, это свидетельствует о том, что многие заемщики МФО после перерыва в несколько лет «возвращаются» в банки. В последние годы эти граждане не могли рассчитывать на банковские кредиты, прибегая, в том числе, к услугам микрофинансовых организаций. Однако теперь банки постепенно восстанавливают «докризисный» аппетит к риску, и находят возможности для наращивания выдачи потребительских кредитов и привлечения, в том числе, тех клиентов, которые последние годы кредитовались в МФИ. Вместе с тем, микрофинансовый сектор продолжает интенсивно развиваться, фокусируясь, прежде всего, на сегменте займов «до зарплаты».
Теги: нбки, микрофинансовые, до зарплаты
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
17 мая 2017, 11:46
Сотрудники СМИ Самарской области – в долгах
Комментариев: 0
|До зарплаты в Самарской области занимали в среднем менее 11 тыс. рублей
11 мая 2017, 12:47
|Почти половину автомобилей в Самарской области купили в кредит
27 апреля 2017, 13:56
|Жители Самарской области занимают больше на покупку товаров
12 апреля 2017, 12:27
|Граждане в Самарской области занимали активнее
21 марта 2017, 12:41
|Таможню в ОЭЗ "Тольятти" построит ООО "Вист"
Сегодня, 16:08
|Фонд капремонта Самарской области хочет занять еще 150 млн рублей
Сегодня, 15:16
|Самарское ТТУ хочет занять 165 млн рублей
Сегодня, 14:27
|С 2014 г. В Самарской области отремонтировали 2054 многоквартирных дома за 5,9 млрд рублей
16 июня 2017, 15:55
|На праздник к открытию Кубка Конфедераций FIFA 2017 в Самаре потратят 1,273 млн рублей
16 июня 2017, 12:52