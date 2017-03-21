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В Самарской области больше занимают денег «до зарплаты»

В Самарской области за пять месяцев на 2,2% уменьшился портфель займов на покупку потребительских кредитов в микрофинансовых учреждениях (МФУ). С 862 млн рублей на начало года до 843 млн рублей на 1 июня. Об этом сообщает Национальнео бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом на 21,7% вырос портфель кредитов «до зарплаты» - с 928 млн рублей на 1 января до 1, 129 млрд рублей на 1 июня.

Это общероссийская тенденция, отмечает НБКИ. В целом по России объем портфеля потребительских займов за 5 месяцев вырос на 6,4% (за январь-май 2016 г. – на 34,1%). Объме займов до зарплаты вырос в этом году на 23,1% (год назад – на 16,7%).

«Темпы роста портфеля микрофинансовых займов продолжают снижаться, прежде всего, за счет сегмента займов на покупку потребительских товаров,- говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Вкупе с ростом банковского необеспеченного кредитования, это свидетельствует о том, что многие заемщики МФО после перерыва в несколько лет «возвращаются» в банки. В последние годы эти граждане не могли рассчитывать на банковские кредиты, прибегая, в том числе, к услугам микрофинансовых организаций. Однако теперь банки постепенно восстанавливают «докризисный» аппетит к риску, и находят возможности для наращивания выдачи потребительских кредитов и привлечения, в том числе, тех клиентов, которые последние годы кредитовались в МФИ. Вместе с тем, микрофинансовый сектор продолжает интенсивно развиваться, фокусируясь, прежде всего, на сегменте займов «до зарплаты».

Теги: нбки, микрофинансовые, до зарплаты

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