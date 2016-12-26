Сегодня, 16:53

Появились новые виды мошенничества с банковскими картами

Самарское отделение Волго-Вятского управления Банка России предупреждает о новых видах мошенничества с банковскими картами.

В интернете встречаются объявления о готовности выкупить за 5000 рублей любую банковскую карту. У одного пострадавшего от мошенников карта была, но денег на ней не было, поэтому она лежала без дела. Потерпевший позвонил по указанному в объявлении номеру. Ответивший на звонок мужчина заверил студента в отсутствии каких-либо финансовых рисков. Кирилл продал свою платежную карту и передал ПИН-код вместе с ней, так как считал, что ничего не теряет, а просто избавляется от ненужной ему карты.

Спустя пару дней ему пришло смс-уведомление о списании с его счета 40 тыс. рублей. Мошенники воспользовались тем, что карта была с овердрафтом, то есть с кредитным лимитом, который они сняли полностью.

Несмотря на то, что молодой человек написал заявление в полицию, возвращать деньги банку ему придется в любом случае. «Держатель карты обязан сообщать банку о прекращении ее использования при ее утрате, а так как пострадавший не сделал этого и продал карту, он несет ответственность за все операции, совершенные с ее помощью, даже, если эти операции совершили мошенники», - сообщили в Банке России.

Кроме покупки действующих карт, мошенники часто предлагают пенсионерам и студентам за определенную плату оформить на себя новую карту и затем передать ее мошеннику вместе с ПИН-кодом. В худшем случае купленная карта может быть использована для осуществления незаконных операций. В частности, для обналичивания - легализации преступных доходов, или для вывода средств, украденных в интернет-банке, из электронных кошельков. Если платежная карта, переданная третьему лицу, была использована при совершении противозаконных действий, то человек, на которого эта карта оформлена, может быть привлечен к ответственности как соучастник преступления.

Теги: мошенники

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.