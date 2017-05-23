Областной избирком просит полицию проверить нарушения на участке №1334 в Кротовке
Избирательная комиссия Самарской области обратилась в региональное ГУ МВД России с просьбой провести проверку видеоматериала с избирательного участка №1334, расположенного в селе Кротовка Кинель-Черкасского района.
"Согласно данным, размещенным в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», признаки правонарушения усматриваются в действиях лиц зафиксированных на видеозаписи, которые имели место во время избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва 18 сентября 2016 г", - сказано в сообщении избиркома.
Основанием стал видеоролик, размещенный в фейсбуке членом совета общественной организации "Самара для людей" Андреем Морозовым.
18 сентябра продшого года на участке в ДК "Нефтяник" села Кротовка были фальсифицированы результаты выборов. После отключения онлайн-трансляции с веб-камер участка были вброшены в урну для голосования 120 избирательных бюллетеней.
Теги: избирком, полиция, нарушения, выборы
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