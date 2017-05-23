Сегодня, 11:00

Областной избирком просит полицию проверить нарушения на участке №1334 в Кротовке

Избирательная комиссия Самарской области обратилась в региональное ГУ МВД России с просьбой провести проверку видеоматериала с избирательного участка №1334, расположенного в селе Кротовка Кинель-Черкасского района.

"Согласно данным, размещенным в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», признаки правонарушения усматриваются в действиях лиц зафиксированных на видеозаписи, которые имели место во время избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва 18 сентября 2016 г", - сказано в сообщении избиркома.

Основанием стал видеоролик, размещенный в фейсбуке членом совета общественной организации "Самара для людей" Андреем Морозовым.

18 сентябра продшого года на участке в ДК "Нефтяник" села Кротовка были фальсифицированы результаты выборов. После отключения онлайн-трансляции с веб-камер участка были вброшены в урну для голосования 120 избирательных бюллетеней.

Теги: избирком, полиция, нарушения, выборы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.