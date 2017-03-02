Скончался артист "СамАрта" Алексей Симкович
17 июняна 87-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер Самарского областного театра юного зрителя "СамАрт" Алексей Симкович.
Гражданская панихида состоится 20 июня в 12:00 в Самарском Доме актёра (ул. Вилоновская, 24).
Для справки:
Родился 24 марта 1931 г. в Киеве. В 1951 г. окончил студию при Тбилисском русском театре юного зрителя. Работал в театрах юного зрителя Тбилиси (1954—1959 и 1971—1974), Казани (1959—1963), Куйбышева (1963—1966), Ростова (1966—1969 и 1974—1980), Волгограда (1969—1971). С 1980 г. - актер Куйбышевского (Самарского) ТЮЗа. Сыграл более 250 ролей. В течение нескольких лет руководил молодежным театром Куйбышевского государственного медицинского института.
Теги: некролог
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