Сегодня, 10:31

Региональный центр оперативного управления построят на ул. Технической

Администрация Самары передает земельный участок площадью 13 456 кв. м в районе ул. Технической, 20 (16 км Московского шоссе) под региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка. Центр планируется создать по программе подготовки к проведению ЧМ по футболу в 2018 г. По решению городских властей участок переведен из зон Ж-2, ПК-3 и Ж-4 на зону ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов).

Ранее горадминистрация обнаружила по этому адресу 3 незаконные постройки и предложила владельцам снести их до 10-25 августа.

В августе 2016 г. была утверждена региональная концепция «по обеспечению безопасности в периоды подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года на территории Самарской области».

Реализовать ее планируется в два этапа. К маю 2017 г. должны быть готовы все документы. С июня 2017 г. по май 2018 г. – должны «организовать функционирование комплексной системы безопасности ЧМ-2018 на всех уровнях».

Программой предусматривалось строительство комплекса зданий полиции (в том числе городок конной полиции), пожарного депо и регионального центра оперативного управления. Для быстрого реагирования на возможные ЧС в районе стадиона «Самара-Арена».

Теги: центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка, ЧМ, Самара-Арена

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.