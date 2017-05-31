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Сотни домов на севере Самары останутся без воды 20 июня

Как предупреждают «Самарские коммунальные системы», 20 июня в северной части города пройдут профилактические работы на водопроводе.

С 10.00 до 17.00 без холодного водоснабжения будут пос. Мехзавод, Новая Самара, Крутые ключи, Шведская слобода, ТЦ «Метро».

С 9.00 до 15.00 -  ул. Ташкентская 112-120, 126, 134, ул. Димитрова 19, 19а. Бойлер будет расположен по адресу: ул. Ташкентская 138б.

Север Самары дважды оставался без воды из-за строительных работ на Московском шоссе.

Напомним, 20 марта из-за коммунальной аварии остались без воды 72 905 человек (673 жилых дома, 4 детских сада и 7 школ на Мехзаводе и в Крутых Ключах). В аварии обвиняют начальника участка ООО «Самаратрансстрой» Молюкова.

25 мая в 16.40 между ТЦ "Метро" и Северным проездом снова повредили водовод диаметром 700 мм при проведении строительных работ. Тогда снова без воды остались 673 жилых домов.

 

 

Теги: скс, вода

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