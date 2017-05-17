5 пляжей в Самаре соответствуют нормам
По информации самарского управления Роспотребнадзора, в Самаре готовы к работе 5 пляжей: на ул. Советской Армии, Барбошиной поляне, в районе санатория «Можайский», Красноглинского района и пляж на Волге в районе Фестивальной поляны. Эти объекты соотвествуют санитарным нормам.
«Отмечается высокая готовность к открытию пляжей: у I очереди набережной Волги (от ул. Ленинградская до ул. Вилоновская), у II очереди набережной Волги (от ул. Маяковской до спуска по ул. Первомайской до правой границы пляжа ООО Кинап-Аква)», - сообщило ведомство.
В Новокуйбышевске к пляжному сезону готовы пляжи у озера Орлово и Сакулино.
Не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям пляжи Автозаводского района и Центрального района Тольятти.
Сегодня температура воды в Волге составляет 16оС.
Напомним, купальный сезон в Самаре должен был открыться 15 июня. Однако этого не произошло из-за высокой воды. «На несколько пляжей (в районе I очереди набережной, Загородного парка, под спуском ул. Советской Армии и в районе Фестивальной поляны) было доставлено специальное оборудование», - сообщала тогда мэрия Самары.
Теги: пляжи, пробы воды
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15 июня 2017, 17:25
Пляжи в Самаре сегодня не открылись
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