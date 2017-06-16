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В Самаре выбирают дворы для благоустройства в 2017 году

Администрация Самары "сообщает всем заинтересованным лицам – собственникам помещений МКД, управляющим организациям, ТСЖ и ЖСК, индивидуальным предпринимателям, обслуживающим многоквартирные дома городского округа Самара, которые уполномочены общим собранием собственников помещений МКД" о начале отбора дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 г.

Заявки принимаются с 9.00 ч. 19 июня до 17.00 28 июня.

Предложения обещают рассмотреть в течение 10 дней после окончания приема заявок.

Предложения принимают в письменной форме по адресу: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 17 А, каб. 122, ответственное лицо – Кузнецова Наталья Александровна, тел. 338 00 80.

Время приема предложений: с 9-00 до 12-00, с 14-00 до 17-00.

Теги: дворы, Самара, благоустрйоство, заявки

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