19 июня будут распределять места в детсадах Самары
19 июня будут распределять свободные места в детсадах на новый 2017-2018 учебный год. Об этом сообщает администрация Самары.
Родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе (модуль «Е-услуги. Образование»). Сделать это можно, обратившись в один из детсадов, указанных в заявлении, или в МФЦ. Для исправления неточностей в заявлении надо обращаться в МФЦ.
Информация об имеющихся в детсадах свободных местах по состоянию на 15 июня будет размещена на странице Департамента образования Самары: http://samadm.ru/authority/the_department_of_education/ в разделе «Департамент информирует».
Распределять места будут автоматизированно с учетом следующих критериев:
«наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
даты регистрации ребенка в электронном реестре;
возраста ребенка по состоянию к 01.09.2017;
направленности группы».
О том, что место ребенку выделено, родителям сообщат сотрудники детсада. Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться на сайте es.asurso.ru.
Подтвердить свое согласие на место в детсаду надо в течение 10 дней после извещения.
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