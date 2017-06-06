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12 сентября в Самарской области будет Днем дружбы народов

Общественная организация «Союз народов Самарской области» предложила депутатам губернской думы переименовать «День народов и национальных культур Самарского края» в «День дружбы народов». 

«Время для празднования памятной даты, которую сами участники праздничных мероприятий называют «Днем дружбы народов», выбрано в соответствии с датой создания ГКУ СО «ДДН» (государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы народов» - Самара. ру) – 12 сентября 2001 года».

Новое название «делает акцент на единении, единообразии, общности народов», говорится в пояснительнйо записке к законопроекту. 

А в старом «сделан акцент скорее на многообразии народов, проживающих в Самарской области, и их национальных культур, на национальной самобытности». Второй аргумент в пользу пеерименования - широкое употребление жителями Самарской области понятия «дружба народов». 

Теги: День дружбы народов, самарская область

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