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С 2014 г. В Самарской области отремонтировали 2054 многоквартирных дома за 5,9 млрд рублей

С 2014 г. В Самарской области капитально отремонтировали 2054 многоквартиных дома. Потратили на это 5,9 млрд рублей. «За период 2014-2015 гг. завершены работы в 1010 МКД на общую сумму 2,2 млрд рублей. За период 2015-2016 гг. выполнены ремонтные работы в 1044 МКД на общую сумму 3,7 млрд рублей». Об этом сообщает пресс-служба губернской думы.

На сайте Фонд капремонта сообщается, что за весь период отремонтированы 2222 дома. А собрано 6,615 млрд рублей взносов. Потрачено 6,466 млрд рублей.

В этом году планируется отремонтировать 1023 домов за почти 4,5 млрд рублей. «На 140 объектах капитальный ремонт уже завершен. В 428 МКД работы ведутся. Еще в 213 домах осуществляются подготовительные работы. По 781 МКД определены подрядные организации и заключены договоры на выполнение ремонтных работ».

Также в план ремонтов на этот год включили 32 дома в старой Самаре, которые надо обновить к ЧМ-2018. На них деньги даст областной бюджет. Еще 104 дома, сообщает губдума, отремонтируют за счет «привлекаемых кредитных средств в размере 1 млрд рублей».

Ранее сообщалось, что Фонд капремонта области планирует занять 1,8 млрд рублей. И, как позже пояснил минэнерго и ЖКХ, на эти отремонтируют фасады и крыши 242 зданий, а также домов, расположенных в районе пересечений улиц Самарской, Галактионовской и Красноармейской.

С сентября 2014 г., когда с граждан начали собирать взносы за капремонт, Фонд капремонта собрал 9 млрд рублей. Граждане должны по взносам 2,5 млрд рублей. Муниципалитеты свои долги покрыли полностью.

«Если в 2014 году сбор составил 47,5%, то за истекший период 2017 года – 100,9% с учетом погашения задолженности за предыдущие периоды». В 2016 г. собираемость взносов на капремонт в Самарской области - 90,1% (в конце 2015 г. - 60%), сообщал фонд. В этом году Фонд капремонта планирует собрать около 3,5 млрд рублей.

В 2013 г., когда в Самарской области только разрабатывалась программа капремонта с привлечением денег от жителей, сообщалось, что в области 22,5 тыс. многоквартирных домов, из них в ремонте нуждаются 70%. Общий объем средств, необходимых на ремонт домов, власти тогда оценивали в 80 млрд рублей. Отремонтировать весь жилой фонд тогда планировали за 30 лет, то есть к 2044 г.

Основная часть ремонтов по принятой тогда программе приходилась на 20-30 годы. В апреле власти программу изменили, сдвинув сроки ремонтов на 40-50 годы. «При составлении очередности проведения капремонта учитываются: дата ввода дома в эксплуатацию; гарантийная служба тех или иных элементов; собираемость взносов. Такой структурный подход позволяет исключить человеческий фактор при формировании программы».

«Сроки реализации программы – это чистая арифметика, - цитирует пресс-служба главу комитета по ЖКХ и ТЭК губдумы Андрея Кислова. - Есть количество собираемых денег, есть количество МКД, которые надо отремонтировать. Мы делим одно на другое и получаем сроки реализации программы. Чтобы сократить сроки, надо или увеличить взносы на капремонт, что не есть хорошо, и многие жители, я думаю, будут возражать, или добавлять за счет средств федерального и областного бюджетов, что тоже, наверное, пока сложно, потому что все силы сегодня брошены на подготовку к Чемпионату мира по футболу»

Теги: капремонты, самарская область, взносы

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