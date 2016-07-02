Судебные приставы начали рассылать sms
С 16 июня должники начнут получать сообщения о возбуждении исполнительного производства от службы судебных приставов о неоплаченных штрафах.
Это пилотный проект, предупреждает служба. «Смс-уведомления получат те должники, производства в отношении которых находятся на исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по городу Самаре (МОСП по ВАШ по г.Самаре)».
Сообщения будут приходить от абонента «FSSP ROSSII» и содержать следующий текст: «V otnoshenii Vas vozbujdeno proizvodstvo #****/**/**/**.Informaciya po tel.: 8(846)******* libo na saite http://www.r63.fssprus.ru».
Теги: судебные приставы, смс
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