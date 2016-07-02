Сегодня, 15:03

Судебные приставы начали рассылать sms

С 16 июня должники начнут получать сообщения о возбуждении исполнительного производства от службы судебных приставов о неоплаченных штрафах.

Это пилотный проект, предупреждает служба. «Смс-уведомления получат те должники, производства в отношении которых находятся на исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по городу Самаре (МОСП по ВАШ по г.Самаре)».

Сообщения будут приходить от абонента «FSSP ROSSII» и содержать следующий текст: «V otnoshenii Vas vozbujdeno proizvodstvo #****/**/**/**.Informaciya po tel.: 8(846)******* libo na saite http://www.r63.fssprus.ru».

Теги: судебные приставы, смс

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.