Сегодня, 14:50

Больше половины клиентов Группы ВТБ прогнозируют выход сборной России в полуфинал Кубка Конфедераций

Группа ВТБ провела опрос среди клиентов ВТБ24 и розничного бизнеса банка ВТБ, посвященный Кубку конфедераций по футболу, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России. Больше половины из числа опрошенных считают, что команда Станислава Черчесова выйдет из группы, а 15% - что сборная России победит на домашнем турнире.

За предстоящим турниром планируют следить более 60% из принявших участие в опросе клиентов. Мужчины ожидаемо ждут старта первенства больше, чем женщины (70% vs 46%). Треть из них планируют лично посетить матчи Кубка. В остальных случаях клиенты будут следить за играми по телевидению (72%) и в Интернете (58%), в данном вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Большинство клиентов будут поддерживать хозяйку турнира – сборную России. Четверть из числа опрошенных симпатизируют сборной Германии, по 10% – Португалии и Новой Зеландии, а за действующих чемпионов Южной Америки – чилийцев – будут переживать всего 2% клиентов. Кстати, половина из опрошенных женщин будут болеть за «красивый футбол».

Однозначным фаворитом всего турнира участники опроса считают сборную Германии – в успех «бундестим» верит больше 40%. На втором месте – Португалия, за победу действующих чемпионов Европы проголосовали больше 20%. На сборную России ставят 15% – это третий результат. При этом больше половины респондентов верят, что команда Станислава Черчесова как минимум дойдет до полуфинала.

Отметим, что Группа ВТБ также провела исследование по транзакциям клиентов ВТБ24 на футбольных стадионах России. Среди клубов российской футбольной премьер-лиги чаще всего расплачиваются картами на стадионах и в специализированных клубных магазинах болельщики «Зенита», на втором месте – «Спартак», на третьем – ЦСКА. Самый крупный средний чек по картам – у болельщиков столичного «Локомотива» – 5000 рублей (против 4900 в 2015-м), на 2 месте – фанаты «Спартака» – 4000 рублей (против 4100 в 2015-м), на 3-м – «Краснодара» – 4000 рублей. Самыми экономными стали фанаты ЦСКА, их средний чек составил 3100 рублей (в 2015-м было еще меньше – 3000 рублей).

Теги: втб24

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