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В Тольятти штормовое предупреждение

С 14:00 до 17:00 16.06.2017 г. в Тольятти и Ставропольском районе ожидается гроза с усилением шквалистого ветра, порывами до 16 м/с, предупреждает админситрация Тольятти

Рекомендации для населения при сильном ветре:

- окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов.

Теги: шторм, тольятти

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