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Полиция просит откликнуться пострадавших граждан

Сотрудники полиции задержали двух мужчин 1992 и 1994 годов рождения, подозреваемых в разбойном нападении.

10 апреля в квартире дома, расположенной в Автозаводском районе Тольятти, злоумышленники, под угрозой пистолета, отобрали у 23-летней девушки технику и денежные средства. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанные под стражей.

Сотрудники уголовного розыска продолжают устанавливать причастность подозреваемых к совершению других противоправных деяний на территории Самарской области, а также пострадавших от действий злоумышленников.

Граждан, пострадавших от действий данных лиц, полиция просит обращаться по телефонам дежурной части ГУ МВД России по Самарской области (846) 278-22-22, (846) 278-22-23 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

Теги: розыск, полиция

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