Полиция просит откликнуться пострадавших граждан
Сотрудники полиции задержали двух мужчин 1992 и 1994 годов рождения, подозреваемых в разбойном нападении.
10 апреля в квартире дома, расположенной в Автозаводском районе Тольятти, злоумышленники, под угрозой пистолета, отобрали у 23-летней девушки технику и денежные средства. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанные под стражей.
Сотрудники уголовного розыска продолжают устанавливать причастность подозреваемых к совершению других противоправных деяний на территории Самарской области, а также пострадавших от действий злоумышленников.
Граждан, пострадавших от действий данных лиц, полиция просит обращаться по телефонам дежурной части ГУ МВД России по Самарской области (846) 278-22-22, (846) 278-22-23 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
23 мая 2017, 16:30
Полиция разыскивает главу ООО "ЦентрГлавСнаб", который сбежал еще год назад
Комментариев: 0
|В Самарской области ищут пропавшую девушку-подростка
22 мая 2017, 13:47
|В Самарской области изъяли нелегальный алкоголь на 3 млн рублей
16 мая 2017, 12:00
|В Тольятти накрыли подпольный цех по производству горючего и моторных масел
10 мая 2017, 16:01
|В Самарской области изъяли поддельные сигареты стоимостью 14 млн рублей
19 апреля 2017, 10:28
|12 сентября в Самарской области будет Днем дружбы народов
Сегодня, 16:34
|Судебные приставы начали рассылать sms
Сегодня, 15:03
|В Тольятти штормовое предупреждение
Сегодня, 14:47
|Плитку для тротуаров вокруг «Самара Арены» не выбрали
Сегодня, 13:43
|Власти Самары предлагают владельцам снести 4 самовольных постройки вдоль Московского шоссе
Сегодня, 13:27