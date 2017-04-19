Главное за сегодня: 
За окном: +22, завтра: +19
 Сегодня, 14:31 
Рейтинг: 0 
Полиция просит откликнуться пострадавших граждан

Сотрудники полиции задержали двух мужчин 1992 и 1994 годов рождения, подозреваемых в разбойном нападении.

10 апреля в квартире дома, расположенной в Автозаводском районе Тольятти, злоумышленники, под угрозой пистолета,  отобрали у 23-летней девушки технику и денежные средства. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанные под стражей. 

Сотрудники уголовного розыска продолжают устанавливать причастность подозреваемых к совершению других противоправных деяний на территории Самарской области, а также пострадавших от действий злоумышленников. 

Граждан, пострадавших от действий данных лиц, полиция просит обращаться по телефонам дежурной части ГУ МВД России по Самарской области (846) 278-22-22, (846) 278-22-23  или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). 

 

Теги: розыск, полиция

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios