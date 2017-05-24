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«Самарские коммунальные системы» хотят концепцию для развития на 30 лет

«Самарские коммунальные системы» (СКС) ищут разработчика концепции развития и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения Самары на ближайшие 30 лет.

Рассмотреть предложения от потенциальных разработчиков компания планирует 10 июля. За его работу максимально СКС готовы заплатить 2,542 млн рублей.

СКС хочет получить анализ действующих схем водоснабжения и водоотведения в Самаре, получить информацию о переспективных районах застройки города, а также план мероприятий по снижению потребления электроэнергии у СКС, снижению аварийности по водоснабжению, потерь при водоснабжении и засоров канализации.

Кроме того, разработчик должен «проработать вопрос вывода из эксплуатации фильтровальных станций ГВС и НФС-3» и предоставить два варианта решения о замещающих поставках питьевой воды с НФС-1 и НФС-2.

Также разработчик должен разработать план водоснабжения и водоотведения площадок, расположенных вблизи Самары.

Еще в планах – полная автоматизация насосной станции и станции водоподготовки сооружений Аэропорт-2, и, соответственно, сокращение всего дежурного персонала этой станции.

СКС хотят получить концепцию на срок до 2048 г. Разработчик должен разработать и подпрограммы развития на периоды 2018-2022 гг., 2023-2027 гг. и 2028-2048 гг.

Теги: скс, концепция

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