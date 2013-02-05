Плитку для тротуаров вокруг «Самара Арены» не выбрали
Тротуарную плитку для благоустройства территории вокруг стадиона «Самара Арена» и других объектов Самары правительству Самарской области предложили ООО «Farbstein» (Самара) и ГК «Каменный век» (Рязань).
«Сочетание контрастных цветов – белого и черного и прямоугольная форма плитки показалась участникам встречи хорошим решением для тротуара, ведущего непосредственно к центральному входу на стадион, - пишет пресс-служба. - По замыслу дизайнеров за счет своей формы и контраста, такая плитка будет указывать направление к спортивному объекту». Производитель этого варианта плитки не называется.
«Конкуренцию ей (черно-белой) составила плитка квадратной формы, размера 80x80 см, имитирующая гранитное покрытие, - описывает пресс-служба. - По мнению Губернатора, такая поверхность тротуара говорит о монументальности и масштабности объекта, символизирует классическое решение».
Директор рязанской компании Антонов предложил укладывать плитку на тротуары к стадиону на каменную крошку. По его словам, у каменной крошки «более высокий коэффициент влагопоглощения. А это значит, что с таким материалом можно работать даже при минусовой температуре».
Глав самарской компании Степанов считает, что надо класть плитку, как и клали – на самарский песок. К тому же «при использовании каменной крошки стоимость работ возрастет на несколько десятков миллионов рублей».
Теги: «Самара Арена», ООО «Farbstein» (Самара) и ГК «Каменный век» (Рязань), плитка
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