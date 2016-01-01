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Власти Самары предлагают владельцам снести 4 самовольных постройки вдоль Московского шоссе

Администрация Самары предлагает владельцам самовольно построенных зданий в Кировском районе самостоятельно снести их. Все постройки – в районе Московского шоссе и ул. Дальней:

- одноэтажный пристрой к ГСК №290 площадью 86,2 кв. м, ул. Бронная, 36 А;

- двухэтажный пристрой к тому же ГСК площадью 67,1 кв. м по тому же адресу;

- постройка площадью 42,2 кв. м на ул. Техническая, 20 Г ;

- постройка площадью 178,7 кв. м на ул. Техническая, 20 В.

Здания власти предлагают снести в срок до 10-25 августа. Если владельцы этого не сделают, то постройки снесут принудительно.

Ранее городские власти предложили владельцы снести постройку по ул. Технической, 20 (16 км Московского шоссе).

А в феврале город изъял для муниципальных нужд у собственника нежилое помещение площадью 399,1 кв. м на ул. Бронной,36, корп. 3.

Теги: самара, московское шоссе, бронная, техническая

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