В Тольятти нашли запрещенную молельню «Свидетелей Иеговы»
В Тольятти возбуждено дело об административном правонарушении в отношении старейшины международной религиозной организации «Свидетели Иеговы» за организацию деятельности экстремистской организации.
Как пишет горпрокуратура, в помещении, расположенном с торца дома № 8 по ул. Макарова проводились встречи и богослужения религиозной группы последователей вероучения «Свидетели Иеговы», на которых присутствовали от 30 до 60 человек, в том числе дети с родителями.
Дело направлено для рассмотрения мировому судье.
Напомним, на основании распоряжения первого заместителя министра юстиции Российской Федерации от 15 марта 2017 г. № 320-р деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» приостановлена.
Верховный Суд РФ 20 апреля 2017 г. принял решение о ликвидации и признании данной организации экстремистской.
Теги: прокуратура, тольятти, свидетели иеговы
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