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На праздник к открытию Кубка Конфедераций FIFA 2017 в Самаре потратят 1,273 млн рублей

МУП Самары «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп» потратит на организацию праздника 1,273 млн рублей на организацию праздника открытия Кубка Конфедераций FIFA 2017 в Самаре.

210 тыс. рублей заплатят АНО КДР «У-РА» - за монтаж-демонтаж 6-ти рамок металлодетекторов, 512 тыс. рублей – ООО «Эффект» - за «услуги по организации сцены, шатров и предоставлению инвентаря», 551 тыс. рублей – ООО «Мастер Профи» - за «услуги по организации проведения городского спортивного праздника».

Деньги выделяются по муниципальной программе «Проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата Мира по футболу».

Праздник пройдет завтра, 17 июня, на второй очереди набережной.

Теги: Кубка Конфедераций FIFA 2017 в Самаре

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