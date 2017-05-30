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Тольятти покинули 2,7 тыс. человек

В 2016 г. в Самарской области миграционный прирост населения составил 2 тыс. человек и скомпенсировал естественную убыль населения региона на 46,3%, сообщает Самарастат.

Больше всего мигрантов приехало из стран бывшего СНГ - 5,7 тыс. человек. Больше всего приехало из Украины (1,5 тыс. чел.), Казахстана (1 тыс. чел.), Таджикистана (0,9 тыс. чел.) и Узбекистаном (0,8 тыс. чел.).

Из области уехало 3,8 тыс. человек. Чаще всего переезжали в Москву (948 чел.), Санкт-Петербург (1 тыс. чел.) и Московскую область (1,5 тыс. чел.). Приезжали в Самарскую область из Оренбургской области (0,8 тыс. чел.) и Тюменской области (0,4 тыс. чел.).

В сельской местности Самарской области общий миграционный прирост населения составил 4,5 тыс. человек, в городах - 2,5 тыс. человек.

"Значительная миграционная убыль населения отмечена в городских округах Тольятти (-2,7 тыс. чел.), Самара (-0,8 тыс. чел.), Новокуйбышевск (-0,6 тыс. чел.), Сызрань (-0,6 тыс. чел.) и Жигулевск (-0,5 тыс. чел.)", - сообщил Самарастат.

За январь-апрель 2017 г. численность населения области увеличилась за счет мигрантов на 700 человек.

Теги: самарастат, миграция

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