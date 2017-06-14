Сегодня, 12:05

Завод им. Тарасова сократил правление

Совет директров ПАО «Завод им. Тарасова» продлил еще на год полномочия генерального директора Александра Шутова. Он же вновь стал и председателем правления завода. Продлили полномочия и троим членам правления ЗиТ– главбуху Любови Исаевой, директору по производству Александру Титова и первому заму Александру Козину.

Год назад в правление выбрали 5 человек. Тогда в него входила и директор по качеству Елена Михеева.

Теги: завод им. тарасова

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