Завод им. Тарасова сократил правление
Совет директров ПАО «Завод им. Тарасова» продлил еще на год полномочия генерального директора Александра Шутова. Он же вновь стал и председателем правления завода. Продлили полномочия и троим членам правления ЗиТ– главбуху Любови Исаевой, директору по производству Александру Титова и первому заму Александру Козину.
Год назад в правление выбрали 5 человек. Тогда в него входила и директор по качеству Елена Михеева.
Теги: завод им. тарасова
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