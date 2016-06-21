Главное за сегодня: 
За окном: +21, завтра: +24
 16 июня 2017, 11:05 
Рейтинг: 0 
ООО "Самаратранснефть-Терминал» заложит уставный капитал в «Абсолют Банке»

Владельцы   ООО "Самаратранснефть-Терминал»" решили открыть невозобновляему кредитную линии на сумму не более 4,876 млрд рублей в ПАО  АКБ «Абсолют Банк».  НА 5 лет – до 27 апреля 2022 г. Лимит выдачи – 1,244 млрд рублей.

Для обеспечения возврата кредита владельцы ООО - ООО «ГК «ПРН» (владеет 99% долей уставного капитала "Самаратранснефть-Терминала») и Роман Трушев (1%) передают в залог банку свои доли. 

Кроме этого ООО заключит с банком два договора залога недвижимого имущества, принадлежащего компании. На общую сумму более 2,851 млрд рублей. 

Нефтеперерабатывающий завод  ООО "Самаратранснефть-Терминал" базируется около села Николаевка в Волжском районе Самарской области. 1-я технологическая очередь была введена в промышленную эксплуатацию в 2014 г. по технологической схеме топливного варианта. Сейчас компания строит 2-ую и 3-ю очереди НПЗ. После их введения в эксплуатацию суммарная мощность первичной переработки углеводородного сырья возрастёт до 4 млн т в год. До 2019 г. планируется внедрить вторичные процессы переработки, что позволит выпускать топливо стандарта Евро-4 и Евро-5.

99% долей ООО "Самаратранснефть-Терминал"  принадлежит ООО «ГК Петронефть», 1% - Роману Трушеву. Уставный капитал ООО "Самаратранснефть-Терминал" – 8,400 млн рублей. Кроме ООО "Самаратранснефть-Терминал", дочерними компаниями ГК «Петронефть» являются ООО "Самаратранснефть", ООО "Самаранефть-Сервис" и ООО "ПСК "НефтеГазСтрой".

Теги: Самаратранснефть-Терминал, АКБ «Абсолют Банк»

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:
Новости по теме
29 июня 2017, 12:16
«Самаратранснефть-Терминал" собирается разместить еще три облигационных займа
Комментариев: 0
«Самаратранснефть-Терминал» разместит облигации на 2 млрд рублей
12 апреля 2017, 16:12
«Самаратранснефть-Терминал» разместит второй облигационный заем
22 марта 2017, 12:19
ООО «ГК Петронефть» и Роман Трушев продлили полномочия Романа Ружечко
5 сентября 2016, 16:36
"Самаратранснефть-Терминал" перенес размещение облигаций на 5 млрд рублей
21 июня 2016, 17:05
Компании, свежие новости
Допэмиссию ПАО «Кузнецов» зарегистрировали
16 августа 2017, 10:58
Сбербанк пообещал Самарской области 5,7 млрд налогов
16 августа 2017, 09:08
АвтоВАЗ просит у правительства РФ 440 млн рублей
15 августа 2017, 15:25
Управляющего директора ПАО "Кузнецов" оштрафовали на 150 тыс. рублей
15 августа 2017, 10:21
«Тольяттиазот» может потерять свой актив в Тамани
14 августа 2017, 17:06

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios