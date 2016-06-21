ООО "Самаратранснефть-Терминал» заложит уставный капитал в «Абсолют Банке»
Владельцы ООО "Самаратранснефть-Терминал»" решили открыть невозобновляему кредитную линии на сумму не более 4,876 млрд рублей в ПАО АКБ «Абсолют Банк». НА 5 лет – до 27 апреля 2022 г. Лимит выдачи – 1,244 млрд рублей.
Для обеспечения возврата кредита владельцы ООО - ООО «ГК «ПРН» (владеет 99% долей уставного капитала "Самаратранснефть-Терминала») и Роман Трушев (1%) передают в залог банку свои доли.
Кроме этого ООО заключит с банком два договора залога недвижимого имущества, принадлежащего компании. На общую сумму более 2,851 млрд рублей.
Нефтеперерабатывающий завод ООО "Самаратранснефть-Терминал" базируется около села Николаевка в Волжском районе Самарской области. 1-я технологическая очередь была введена в промышленную эксплуатацию в 2014 г. по технологической схеме топливного варианта. Сейчас компания строит 2-ую и 3-ю очереди НПЗ. После их введения в эксплуатацию суммарная мощность первичной переработки углеводородного сырья возрастёт до 4 млн т в год. До 2019 г. планируется внедрить вторичные процессы переработки, что позволит выпускать топливо стандарта Евро-4 и Евро-5.
99% долей ООО "Самаратранснефть-Терминал" принадлежит ООО «ГК Петронефть», 1% - Роману Трушеву. Уставный капитал ООО "Самаратранснефть-Терминал" – 8,400 млн рублей. Кроме ООО "Самаратранснефть-Терминал", дочерними компаниями ГК «Петронефть» являются ООО "Самаратранснефть", ООО "Самаранефть-Сервис" и ООО "ПСК "НефтеГазСтрой".
Теги: Самаратранснефть-Терминал, АКБ «Абсолют Банк»
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