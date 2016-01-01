За неделю в Тольятти прибавилось 153 безработных
В Тольятти к 16 июня численность безработных превысила 6900 человек.
За неделю получили статус безработного 153 человека, трудоустроено 106.
Уровень регистрируемой безработицы составил 1,67 %.
16 предприятий Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени. Неполную неделю заняты 995 работников.
Всего в городе открыто 4378 вакансий, из которых 44,4 % - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 1,7 человек на 1 рабочее место.
Теги: тольятти, безработица
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