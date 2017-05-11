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«КрасАвиа» запустила прямые рейсы из Самары в Сочи
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«КрасАвиа» запустила прямые рейсы из Самары в Сочи
Авиакомпания «КрасАвиа» запускает рейсы в Сочи из Самары и еще 6 городов: Астрахани, Казани, Перми, Челябинска, Ульяновска, Уфы. Компания будет возить самарцев в Сочи и обратно с 16 июня по 9 сентября на воздушных судах Як-42.
Из Самары в Сочи в летнем расписании 6 авиакомпаний. Кроме "КрасАвиа", летают "Уральские авиалинии", "Ред Вингз", "Северный ветер", "Саратовские авиалинии" и "Россия" .
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