Сегодня, 10:00

«КрасАвиа» запустила прямые рейсы из Самары в Сочи

Авиакомпания «КрасАвиа» запускает рейсы в Сочи из Самары и еще 6 городов: Астрахани, Казани, Перми, Челябинска, Ульяновска, Уфы. Компания будет возить самарцев в Сочи и обратно с 16 июня по 9 сентября на воздушных судах Як-42.

Из Самары в Сочи в летнем расписании 6 авиакомпаний. Кроме "КрасАвиа", летают "Уральские авиалинии", "Ред Вингз", "Северный ветер", "Саратовские авиалинии" и "Россия" .

Теги: красавия, курумоч, сочи

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.