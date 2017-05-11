Главное за сегодня: 
За окном: +22, завтра: +19
 Сегодня, 10:00 
Рейтинг: 1 1
«КрасАвиа» запустила прямые рейсы из Самары в Сочи

Авиакомпания «КрасАвиа» запускает рейсы в Сочи из Самары и еще 6 городов: Астрахани, Казани, Перми, Челябинска, Ульяновска, Уфы. Компания будет возить самарцев в Сочи и обратно с 16 июня по 9 сентября на воздушных судах Як-42. 

Из Самары в Сочи в летнем расписании 6 авиакомпаний. Кроме "КрасАвиа", летают "Уральские авиалинии", "Ред Вингз", "Северный ветер", "Саратовские авиалинии" и "Россия" . 

Теги: красавия, курумоч, сочи

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios