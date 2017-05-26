16 июня 2017, 09:49

В Кинель-Черкассах открылся историко-краеведческий музей

фото пресс-службы АО "Самаранефтегаз"

В селе Кинель-Черкассы состоялось торжественное открытие нового корпуса историко-краеведческого музея, построенного с финансовой помощью АО «Самаранефтегаз».

Каждый год нефтяники реализуют в городах и районах Самарской области программы социально-экономического партнерства, помогают решать коммунальные и экологические проблемы, развивать культуру и детский спорт.

Тесное сотрудничество нефтяников с администрацией Кинель-Черкасского района длится уже 10 лет. За прошедшее время были воплощены в жизнь десятки проектов разной направленности. Это ремонт детсадов, школ и водопроводов в селах района, строительство спортплощадок и хоккейной коробки, покупка спортивной экипировки, инвентаря и оборудования, обустройство парковой зоны в райцентре и многое другое.

В церемонии открытия участвовали представители АО «Самаранефтегаз», руководство местной администрации, работники музея, сельская интеллигенция и активисты-помощники. Глава Кинель-Черкасского района Сергей Радько и директор музея Светлана Шенкевич сказали слова благодарности нефтяникам за столь весомый вклад в развитие музея. А перед тем как перерезать алую ленточку, гостей одарили традиционным хлебом-солью. Затем состоялась экскурсия по новому корпусу.

В завершение экскурсии заместитель генерального директора АО «Самаранефтегаз» Михаил Аржанов отметил, что только в 2016 году на программу социально-экономического партнерства «Самаранефтегаз» направил более 100 млн руб. Инвестиции в социальную сферу – важная часть политики компании, и в этом году работа в данном направлении продолжается.

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