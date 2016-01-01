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К ЧМ-2018 в Самаре отремонтируют парк на Металлурге

К 1 июня 2018 г. в Самаре реконструируют парк 50-летия Октября (парк Металлургов). Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

В частности, отремонтируют монумент «Солдат Победы», Вечный огонь, памятную стену с именами Героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной войны.

Также собираются очистить озеро Песчаное, заменить коммуникации фонтана «Царевна-лебедь», укрепить железобетонные плиты водоема и полностью обновить ограждение парка.

Кроме того, в парке будут реконструированы три входа, всю территорию озеленят, засеют газоны, установят антивандальное уличное освещение, малые архитектурные формы, обновят лодочную станцию, установят лавочки, урны и обсутроят два стационарных туалета.

«Прогулочные дорожки выложат бесфасочной плиткой для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями, родителей с колясками, любителей роликов и велопрогулок». Плитка будет самарского производства, уточняется в сообщении.

В парке оборудуют детские площадки с безопасным резиновым покрытием, универсальную спортплощадку и аттракционы.

Танцплощадку в парке летом будут использовать по назначению, а зимой – под каток.

К 2019 г. планируется отремонтировать еще один объект на Безымянке - 1,5 км ул. Победы, от пр. Кирова до ул. Елизарова. Предлагается отремонтировать фасады 32-х домов, обновить тротуары и газоны, привести в порядок скверы, внутридворовые территории, детские и спортивные площадки.

Теги: парк 50-летия Октября (парк Металлургов), 15 км ул. Победы, от пр. Кирова до ул. Елизарова

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