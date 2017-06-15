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Пляжи в Самаре сегодня не открылись

«.. уровень воды в реке Волга находится на отметке в 29,90 м, что более чем на метр выше нормы», сообщает администрация Самары. Поэтому контрольное обследование акватории пляжей в Самаре проведут, когда спадет вода.

Мусор с пляжей вывезли еще до потороного паводка, тогда же завезли песок. «На несколько пляжей (в районе I очереди набережной, Загородного парка, под спуском ул. Советской Армии и в районе Фестивальной поляны) было доставлено специальное оборудование».  В сотальных местах оборудование установят позже, «как сойдет вода».

Но на пляжах уже начали спасатели.

Время работы спасательных постов:

с 15.06.2017 по 15.08.2017 с 10.00 до 21.00;

с 16.08.2017 по 31.08.2017 с 10.00 до 20.00;

с 01.09.2017 по 15.09.2017 с 10.00 до 19.00.

Теги: пляжи, самара

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