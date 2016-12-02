Строить спортплощадку в пос. Южном Большеглушицкого района будет местный подрядчик
ООО «Берег» (с. Большая Глушица) за 4, 453 млн рублей построит в пос. Южном (ул. Центральная, 7а) этого же района универсальную спортплощадку. Аукционная комиссия рекомендует администрации Большеглушицкого района заключить контракт именно с этой компанией. Несмотря на то, что второй участник - тольяттинское ООО «Ремстройспец» - был готов выполнить работы за меньшую цену – 4,478 млн рублей.
Начальная стоимость аукциона составляла 4 ,975 млн рублей. В середине мая из бюджета Самарской области на строительство этой спортплощадки выделили субсидию – 4,258 млн рублей.
Спортплощадку победитель конкурса должен построить за 60 дней после подписания контракта. А деньги ему заплатят через 15 дней после того, как будет подписан акт сдачи.
Спортплощадка площадью 1740 кв. м будет предназначена для игры в мини-футбол, гандбол, волейбол, баскетбол и хоккей.
Теги: спортплощадка, пос. Южный, большеглушицкий
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