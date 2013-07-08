Главное за сегодня: 
За окном: +22, завтра: +19
 Вчера, 15:44 
Рейтинг: 0 
Татьяна Козлова осталась уполномоченным по правам ребенка

Губернатор Самарской области назначил Татьяну Козлову уполномоченным по правам ребенка еще на 5 лет. С 21 июня.

Козлова занимает эту должность с 2003 г. Ей 59 лет.

Татьяна Козлова закончила Куйбышевский медицинский институт по специальности педиатрия в 1981 г. Затем работала врачом-педиатром детской больницы №1 г. Куйбышева. С 1984 г. - на кафедре госпитальной педиатрии медицинского университетаю.   В 1992 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 1997 г. получила высшую аттестационную категорию врача-педиатра. 

 

Теги: козлова, уполномоченный по правам ребенка

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios