Вчера, 15:44

Татьяна Козлова осталась уполномоченным по правам ребенка

Губернатор Самарской области назначил Татьяну Козлову уполномоченным по правам ребенка еще на 5 лет. С 21 июня.

Козлова занимает эту должность с 2003 г. Ей 59 лет.

Татьяна Козлова закончила Куйбышевский медицинский институт по специальности педиатрия в 1981 г. Затем работала врачом-педиатром детской больницы №1 г. Куйбышева. С 1984 г. - на кафедре госпитальной педиатрии медицинского университетаю. В 1992 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 1997 г. получила высшую аттестационную категорию врача-педиатра.

Теги: козлова, уполномоченный по правам ребенка

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