Вчера, 15:10

Абоненты Tele2 пожертвовали более миллиона рублей на развитие региональных социальных проектов

Tele2 подводит промежуточные итоги работы благотворительного сервиса, который позволяет абонентам ежедневно перечислять средства в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Общая сумма пожертвований за первые пять месяцев 2017 года составила 1 335 784 рубля. Это примерно 10% от суммы, которую рассчитывает собрать фонд.

С момента запуска благотворительного сервиса Tele2 в январе 2017 года число подключающих его пользователей динамично растет: в феврале подписку на сервис оформили более 4 000 абонентов, в марте их стало уже почти 6 000, а в мае – более 11 000. Наиболее активно сервис подключают жители Пермского края, Ленинградской, Челябинской, Тюменской, Московской, Ростовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Кузбасса. Общая сумма пожертвований в мае превысила сборы февраля в 3 раза.

Средства, собранные с помощью благотворительного сервиса Tele2, будут направлены на развитие социально значимых предпринимательских проектов, призванных улучшить жизнь детей в различных регионах страны. Подключив сервис, подписчики перечисляют в фонд определенную сумму (к примеру, 5 рублей в день) и каждую неделю получают информацию о людях, которым оказывается помощь.

Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

«Мы очень благодарны клиентам компании Tele2 за отклик – сейчас фонду как никогда нужна дополнительная поддержка людей, заинтересованных в том, чтобы у всех маленьких россиян, независимо от состояния их здоровья и социального статуса их родителей, было счастливое детство. Чтобы поддержать больше социально-ориентированных предпринимательских проектов, которые решают проблемы детства в России, фонду нужно до конца года собрать 16 миллионов рублей.

Во-первых, это позволит нам увеличить число грантополучателей до шести. Напомню, что сейчас грант в размере 1,2 миллиона рублей на один год получают четыре победителя конкурса «Навстречу переменам». На конкурс поступают сотни заявок со всей России – с каждым годом их число и качество растет и выбрать четыре лучших проекта становится все сложнее. Во-вторых, мы сможем увеличить срок финансовой поддержки победителей до двух лет. Как показывает опыт, одного года часто недостаточно, чтобы превратить социальный проект в финансово устойчивое дело».

Для подключения благотворительного сервиса Tele2 клиентам оператора достаточно набрать *453# и нажать «Вызов». После этого каждый день с лицевого счета абонента будут списываться 5 рублей в пользу фонда. Отключить сервис можно с помощью команды *453*0#.

Сервисом могут воспользоваться только частные клиенты оператора, использующие авансовую систему расчетов (тарифный план с предоплатной системой расчетов). Услуга не доступна на корпоративных тарифных планах.

Фонд «Навстречу переменам» работает в России с 2011 года. В число организаций, которые он поддержит в этом году, входят:

-​ Московский инклюзивный театр «Взаимодействие», в котором задействованы актеры с синдромом Дауна. Театр не только позволяет подросткам получить профессиональную сценическую подготовку, но и меняет отношение общества к особенным детям и взрослым, раскрывая способности и личные качества актеров;

-​ Уральский проект по созданию специальных велосипедов для детей с поражениями опорно-двигательного аппарата. Такие велосипеды помогают детям передвигаться практически без посторонней помощи, а также являются полноценным средством реабилитации и социализации;

-​ Алтайский проект по изготовлению приборов для улучшения качества жизни слепых и слабовидящих детей. Приспособления помогают социализироваться детям, которые «скованы» своим недугом и стесняются использовать белую трость.

-​ Кузбасский проект iDiabet-Mobile – мобильное приложение для детей с сахарным диабетом первого типа, которое вовлекает их в контроль за уровнем глюкозы крови в игровой и познавательной форме.

- Подробнее о сервисе, а также о других способах сделать пожертвование в фонд можно узнать в разделе «Помочь» на сайте фонда «Навстречу переменам».

Партнерами фонда выступают оператор мобильной связи Tele2 и газета Metro. За пять лет работы фонда его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 000 детей в России. Наиболее значимые и актуальные программы помощи детям отбираются ежегодно в ходе специального конкурса. Авторы этих проектов получают от организаторов и партнеров конкурса гранты на развитие социально направленного бизнеса, консультационную помощь и информационную поддержку. В этом году сбор заявок на участие в конкурсе открыт до 16 июня включительно.

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