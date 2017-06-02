В Октябрьске и Приволжском районе не хватает рабочих мест
По данным на 14 июня в Самарской области зарегистрировано 19 520 безработных, сообщает областной минтруд. 14 156 из них в городах. Уровень безработицы по области – 1,1.
Самая сложная ситуация с рабочими местами в Октябрьске (безработица – 2,6, на 351 зарегистрированного безработного в городе только 85 свободных рабочих мест) и в Приволжском районе (3,2, на 423 безработных 120 вакансий).
В режиме «скрытой» безработицы – еще 4349 человек. Основная часть из них – 3892 человека – работают неполное время по инициативе работодателя.
В целом по области работодатели предлагают 26 958 рабочих мест. Большая часть вакасний – 22 101 - в городах.
Теги: самарская область, безработица
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Сегодня, 11:19
Через 10 дней вступит в силу запрет на движение большегрузов в дневное время
Комментариев: 0
|В Самарской области смертность от ВИЧ-инфекции – 4,6%
6 июня 2017, 17:20
|В Самарской области чаще болеют астмой, чем в среднем по России
6 июня 2017, 15:39
|В Самарской области отравлений алкоголем было в 2 раза больше, чем в среднем по России
6 июня 2017, 12:33
|Результаты по профильной математике будут известны к 16 июня
2 июня 2017, 16:35
|
Вчера, 16:55
Минтранс Самарской области обещает «соблюсти баланс»
Комментариев: 0
|Самарская психиатрическая больница установила в 2 раза больше коек, чем надо
Вчера, 16:14
|Средняя стоимость квадратного метра в Самарской области не изменилась
Вчера, 13:22
|В бюджет Самары поступило 505 млн рублей
Вчера, 13:13
|Минфин Самарской области завысил ориентир
Вчера, 10:11