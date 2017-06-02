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В Октябрьске и Приволжском районе не хватает рабочих мест

По данным на 14 июня в Самарской области зарегистрировано 19 520 безработных, сообщает областной минтруд.  14 156 из них в городах. Уровень безработицы по области – 1,1. 

Самая сложная ситуация с рабочими местами в Октябрьске (безработица – 2,6, на 351 зарегистрированного безработного в городе только 85 свободных рабочих мест) и в Приволжском районе (3,2, на 423 безработных 120 вакансий). 

В режиме «скрытой» безработицы – еще 4349 человек. Основная  часть из них – 3892 человека – работают неполное время по инициативе работодателя.  

В целом по области работодатели предлагают 26 958 рабочих мест. Большая часть вакасний – 22 101 - в городах. 

 

Теги: самарская область, безработица

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