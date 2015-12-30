Сегодня, 14:34

У ВоКС Тольятти новый руководитель

И.о. руководителя ООО «Волжские коммунальные системы» (ВоКС) назначена Елена Тимофеева, ранее занимавшая должность технического директора. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Прежний глава тольяттинской «дочки» РКС Олег Маркелов сегодня начал работать в должности директора по операционной деятельности «Российских коммунальных систем». Маркелов работал в ВоКС более 6 лет, до прихода в компанию был директором по финансамв МУП «Производственное объединение коммунального хозяйства г. Тольятти».

Теги: вокс. тольятти, маркелов, тимофеева

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