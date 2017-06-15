В Кинеле началось голосование за лучшее название для Детского парка
Отдел молодежной политики Кинеля в своем паблике объявил о начале голосования за лучшее название для детского парка. Пока проголосовало около 400 горожан.
Выбор нужно сделать из шести вариантов: "Крымский парк", "Черемушки", "Город детства", "Солнышко","Мечта", "Алые паруса".
Напомним, в начале марта парк был включен в федеральный проект «Парки малых городов». В течение трех лет планируется обновить и благоустроить его территорию. Тогда же было принято решение присвоить парку официальное название. В конце марта кинельцев попросили выбрать для парка название.
Теги: кинель, название, парк, голосование
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