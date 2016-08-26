Сегодня, 17:50

В самарских парках будет играть живая музыка

В ближайшие выходные в самарских парках пройдут музыкальные концерты. Проект «Живая музыка» продлится до конца лета. Играть будут различные коллективы в стиле jazz, blues, funk, folk, bossa nova, latina, reggae, pop, classics.

Расписание на ближайшие дни:

16 июня

Парк Гагарина, группа «Спринт», 18.00.

17 июня

Парк имени 50-летия Октября, концерт музыкальной группы, 17.00

Парк Победы, «Авторская сцена» - концерт «Волга-folk-band»,18.00

18 июня

Парк Щорса, группа JitterBug,16.00

Парк Дружбы, группа AvenueBeat, 17.00

Парк «Молодежный», MuvingJazzband, 17.00

Парк Победы, Муниципальный духовой оркестр, 18.00.

Теги: парки самары, концерты

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