В самарских парках будет играть живая музыка
В ближайшие выходные в самарских парках пройдут музыкальные концерты. Проект «Живая музыка» продлится до конца лета. Играть будут различные коллективы в стиле jazz, blues, funk, folk, bossa nova, latina, reggae, pop, classics.
Расписание на ближайшие дни:
16 июня
Парк Гагарина, группа «Спринт», 18.00.
17 июня
Парк имени 50-летия Октября, концерт музыкальной группы, 17.00
Парк Победы, «Авторская сцена» - концерт «Волга-folk-band»,18.00
18 июня
Парк Щорса, группа JitterBug,16.00
Парк Дружбы, группа AvenueBeat, 17.00
Парк «Молодежный», MuvingJazzband, 17.00
Парк Победы, Муниципальный духовой оркестр, 18.00.
Теги: парки самары, концерты
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