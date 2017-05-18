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На пароме «Окский-35» - новый порядок погрузки

Самарское речное пассажирское предприятие предупреждает, что с 15 июня действует новый порядок организации погрузки и выгрузки автотранспорта и посадки пассажиров на пароме «Окский-35».

Регламент:

- перед погрузкой автотранспорта на судно нужно высадить пассажиров;

- первым грузят автотранспорт (только с водителем) в порядке очереди;

- мото/вело транспорт (только с водителем), при условии соблюдения нормы пассажировместимости судна.

"Прочие пассажиры - при условии соблюдения нормы пассажировместимости судна.

Пассажировместимость парома «Окский-35» - 81 человек. Приоритетной деятельностью грузовой переправы является перевозка наземных транспортных средств и грузов",- отмечает предприятие.

Теги: паром, српп

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